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13:03   30 Января 2020
Весь мир

Европарламент дал финальное одобрение по Brexit

Европарламент дал финальное одобрение по Brexit

Европарламент дал финальное одобрение по Brexit, сообщает агентство Reuters.

Как отмечают журналисты, последнее необходимое одобрение депутаты Европарламента дали в среду, 29 января, открыв Великобритании дверь для выхода из Евросоюза, который произойдет в пятницу, 31 января. Британия покинет ЕС спустя 46 лет с момента вступления. После этого Лондон и Брюссель вновь приступят к переговорам на различные темы, в том числе на тему торговли и безопасности.

Как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, соглашение о свободной торговле будут рассматривать, учитывая нулевые пошлины и нулевые квоты. 

«Предварительное условие — чтобы компании ЕС и Британии продолжали конкурировать на равных. Мы не будем подвергать наши компании нечестной конкуренции», — заявила глава Еврокомиссии. 

При этом лидер кампании, выступающей за выход Британии из ЕС, Найджел Фараж заявил, что Великобритания не вписывалась в Евросоюз и Соединенному Королевству будет лучше вне этой системы.

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Автор: Ольга Воскресенская
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