Европарламент дал финальное одобрение по Brexit, сообщает агентство Reuters.

Как отмечают журналисты, последнее необходимое одобрение депутаты Европарламента дали в среду, 29 января, открыв Великобритании дверь для выхода из Евросоюза, который произойдет в пятницу, 31 января. Британия покинет ЕС спустя 46 лет с момента вступления. После этого Лондон и Брюссель вновь приступят к переговорам на различные темы, в том числе на тему торговли и безопасности.

Как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, соглашение о свободной торговле будут рассматривать, учитывая нулевые пошлины и нулевые квоты.

«Предварительное условие — чтобы компании ЕС и Британии продолжали конкурировать на равных. Мы не будем подвергать наши компании нечестной конкуренции», — заявила глава Еврокомиссии.

При этом лидер кампании, выступающей за выход Британии из ЕС, Найджел Фараж заявил, что Великобритания не вписывалась в Евросоюз и Соединенному Королевству будет лучше вне этой системы.