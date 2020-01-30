Минкомсвязи считают штрафы для Facebook и Twitter более действенными, чем блокировку

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин отметил, что социальные сети смогли бы обойти блокировки, в то время как штраф в любом случае придется заплатить. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что штрафы — куда более эффективный способ, чем блокировки, потому что блокировки можно обойти, а штраф, если компании работают в России, придется заплатить», — заявил собеседник информационного агентства.

Также ранее «Политика сегодня» писало, что глава Фонда защиты национальных ценностей и комиссии Общественной палаты России Александр Малькевич направил в Роскомнадзор просьбу подать иски против Facebook, Twitter и YouTube с целью доказать, что они нарушают федеральный закон «О персональных данных».