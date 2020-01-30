Пособия, компенсации и соцвыплаты для россиян проиндексируют в феврале

Кабинет министров утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций на 2020 год. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — сказано в документе.

Такой порядок индексации распространяется на выплаты, пособия и компенсации ветеранам, инвалидам, россиянам с детьми, а также обязательно застрахованным от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Коэффициент индексации был определен в зависимости от фактического роста потребительских цен в 2019 году. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что отказ от обязательной индексации пенсий будет означать нарушение Конституции РФ.

В декабре Путин заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста не будет обсуждаться до 2024 года.