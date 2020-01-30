Минздрав предупредил о сильном вреде препаратов от коронавируса

Рекомендованный Минздравом РФ для лечения коронавируса препарат Рибавирин может вызвать тяжелые побочные эффекты, в том числе анемию, поэтому применять его следует с осторожностью. Об этом в четверг, 30 января, сообщается на сайте министерства.

По данным министерства, для лечения коронавирусной инфекции у взрослых рекомендован препарат Рибавирин. Этим лекарством истребляли инфекцию ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах.

«Однако к его [препарату Рибавирин — ред.] использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжелые побочные эффекты, прежде всего, анемию и гипоксемию», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных достигло 7 711 человек, из них 170 человек погибли. Болезнь успела распространиться в 14 стран.