Малькевич назвал Facebook «большим братом», который собирает «досье» на пользователей

Жители штата Иллинойс отсудили у Facebook 550 миллионов долларов за сбор соцсетью биометрических данных пользователей. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что соцсеть необходимо наказывать за незаконные действия.

Ранее стало известно, что компания Facebook собирает данные не только о своих пользователях, но и о пользователях множества других интернет-сервисов, с которыми сотрудничает. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций назвал компанию современным «большим братом» который собирает настоящее «досье» на интернет-пользователей.

«Кроме того, Facebook недавно признался, что они умудряются собирать данные о пользователях мобильных устройств, которые вообще не являются зарегистрированными в Facebook. Есть огромное количество программ и приложений, которые с ними сотрудничают и передают данные в Facebook. Это реально современный «большой брат», – отметил Малькевич в беседе с «ПолитЭкспертом».

При этом Малькевич обратил внимание на пренебрежительное отношение компании к российским пользователям. Соцсеть нередко удаляет посты россиян, при этом никогда не отзывается на их жалобы. Глава ФЗНЦ считает необходимым, чтобы компания открыла офис в России для улучшения качества работы с российскими пользователями.

«Я считаю, что мы должны обязать и принудить их открыть офис в России, Facebook rus, какой-нибудь, и заниматься работой в нашем правовом поле», – уверен Малькевич.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич направил просьбу в Роскомнадзор обратиться в суд с исками о том, чтобы признать за администрацией Facebook, Twitter и YouTube действия, противоречащие нормам федерального закона «О персональных данных», так как эти сервисы регулярно нарушают нормы российского права и не несут никакой ответственности за это.