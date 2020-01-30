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12:43   30 Января 2020
Россия

Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

Глава российского правительства Михаил Мишустин охарактеризовал сроки выполнения задач из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию как жесткие. Об этом он заявил на заседании правительства РФ.

По словам Мишустина, необходимо со всем вниманием подойти к выполнению национальных проектов и перечню мер по реализации послания главы государства. 

Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

«Сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно. Опоздания и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди», — подчеркнул глава российского правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российских границ на Дальнем Востоке, чтобы не допустить распространения коронавируса с территории Китая. 

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Автор: Ольга Воскресенская

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