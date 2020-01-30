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12:25   30 Января 2020
Россия

Отправленный в отставку глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику

Отправленный в отставку глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику

Экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев на своей странице в Instagram обратился к жителям республики и поблагодарил их за критику и совместную работу.

«Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику», — написал Игнатьев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику. Хочу сказать спасибо и всем вам, уважаемые подписчики, за внимание и к официальной хронике, да и к личным фото. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия в ваших семьях, дальнейшего процветания и развития нашей родной России! С уважением, Михаил Игнатьев.

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Он также поблагодарил подписчиков в Instagram за внимание к официальной хронике и его личным фотографиям. В заключении экс-глава республики пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и мира.

Ранее президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку «в связи с утратой доверия». В сети была опубликована видеозапись, на которой он заставил подпрыгнуть сотрудника МЧС за ключами от нового автомобиля во время его вручения. В январе Игнатьев несколько раз попал в федеральную повестку, показавшись не в лучшем свете.

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Автор: Роман Самойлов
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