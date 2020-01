Отправленный в отставку глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику

Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику. Хочу сказать спасибо и всем вам, уважаемые подписчики, за внимание и к официальной хронике, да и к личным фото. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия в ваших семьях, дальнейшего процветания и развития нашей родной России! С уважением, Михаил Игнатьев.

