Мишустин опроверг допуск оперативников к личным данным россиян в онлайн-режиме

Информация о допуске онлайн правоохранительных органов к персональным данным не соответствует действительности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

27 января министр связи Максут Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета заявил о возможном онлайн-допуске правоохранительных органов к персональным данным россиян. Предлагалось упросить доступ к личным данным россиян в онлайн-режиме для уполномоченных сотрудников, которые ведут оперативно-розыскную деятельность.