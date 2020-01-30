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12:30   30 Января 2020
Россия

Мишустин опроверг допуск оперативников к личным данным россиян в онлайн-режиме

Мишустин опроверг допуск оперативников к личным данным россиян в онлайн-режиме

Информация о допуске онлайн правоохранительных органов к персональным данным не соответствует действительности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

27 января министр связи Максут Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета заявил о возможном онлайн-допуске правоохранительных органов к персональным данным россиян. Предлагалось упросить доступ к личным данным россиян в онлайн-режиме для уполномоченных сотрудников, которые ведут оперативно-розыскную деятельность.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #онлайн #общество #личные данные #мишустин

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