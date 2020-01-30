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12:21   30 Января 2020
Россия

Мишустин распорядился закрыть границу РФ на Дальнем Востоке 

Мишустин распорядился закрыть границу РФ на Дальнем Востоке 

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу РФ на Дальнем Востоке из-за коронавируса, распространяющегося в Китае. Соответствующий документ появился на сайте кабмина. 

Закрытие российской границы на Дальнем Востоке используется в качестве одной из существующих мер по нераспростронению коронавируса, который вызывает пневмонию, указано в распоряжении главы правительства.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и о других мерах, которые были предприняты правительством», — заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Жертвами вируса в Китае стали 170 человек, более 7,7 тысячи человек заразились. При этом есть и выздоровевшие — их 124. 

Ранее российское министерство здравоохранения направило в российские регионы методические рекомендации о нераспространении вируса. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #граница #дальний восток #мишустин #коронавирус

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