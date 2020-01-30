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12:13   30 Января 2020
Россия

Мишустин заверил, что Путина ежедневно информируют о ситуации с коронавирусом

Мишустин заверил, что Путина ежедневно информируют о ситуации с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что президент Владимир Путин ежедневно получает доклад по мерам предупреждения коронавируса.

«Мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Президент провел соответствующее совещание на эту тему, мы докладываем ему в ежедневном режиме», — сообщил российский премьер на заседании правительства.

Ранее сообщалось, что количество погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 170 человек, а число зараженных до 7711 человек. 124 человека удалось вылечить.

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Автор: Роман Самойлов
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