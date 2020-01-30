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12:34   30 Января 2020
Россия

Задержанные по делу Голунова экс-полицейские не считают себя виновными

Задержанные по делу Голунова экс-полицейские не считают себя виновными

Бывшие полицейские, задержанные по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, не считают себя виновными. Об этом в четверг, 30 января, сообщает RT со ссылкой на корреспондента. 

Так, один из задержанных — Максим Уметбаев — признался, что не понимает предъявленных ему обвинений. Он объяснил, что видел Голунова всего полтора часа. 

«Я в задержании Голунова участия не принимал, я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения, не понимаю, причем тут я», — пояснил он.

Другой бывший полицейский — Игорь Ляховцев — заявил, что якобы на допросе ему предложили оговорить себя и других, а затем отправиться под домашний арест, либо стоять на своем, но уже попасть в СИЗО. Сам Ляховцев, по его словам, был в отпуске во время задержания журналиста. 

Он назвал все обвинения «надуманным бредом» и заявил, что в деле пытаются найти крайних из-за того, что Голунова «реабилитировали под давлением общественности». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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