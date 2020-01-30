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12:02   30 Января 2020
Россия

Мишустин увеличил резервный фонд Правительства РФ

Мишустин увеличил резервный фонд Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил резервный фонд правительства в 2020 году на 169,4 миллиардов рублей. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда Российской Федерации на 169 миллиардов 415 миллионов 895,7 тысяч рублей за счет неиспользованных в 2019 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года», — сообщается в документе.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее отмечал, что объем неиспользованных средств федерального бюджета за 2019 год может составить один триллион рублей.

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Автор: Роман Самойлов
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