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12:13   30 Января 2020
Россия

Симоньян поблагодарила Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки RT

Симоньян поблагодарила Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки RT

Главный редактор канала RT, журналистка Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки RT Вафы Шабруни.

По ее словам, Шойгу в течение нескольких минут отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли корреспондентку.

«Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо. Вчера, когда нашу журналистку тяжело ранило разрывом мины под Идлибом, где нигде в округе нет нормальной медицины, где местные врачи оценили ее шансы на жизнь как весьма скудные, она уже потеряла сознание, Шойгу в течение МИНУТ отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли Вафу», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Как только состояние журналистки стабилизировалось, ее эвакуировали на авиабазу Хмеймим. За девушкой прилетел вертолет с медиками и специальным модулем для транспортировки раненых. Специалисты из Бурденко и академии Кирова консультировали девушку всю ночь. По словам Симоньян, Шабруни отправится на лечение в Москву, как только позволит ее состояние.

Ранее канал RT сообщил, что Шабруни получила серьезные ранения от взрыва одного из снарядов на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб. 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #идлиб #шойгу #rt #симоньян

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