Путин передал самые лучшие пожелания помилованной гражданке Израиля Нааме Иссахар

Президент России Владимир Путин попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной гражданке Израиля Нааме Иссахар, которую освободили из колонии в четверг, 30 января.

Российский лидер напомнил Нетаньяху о помиловании Иссахар, которую в 2019 году осудили за контрабанду и хранение наркотиков. Путин заявил, что особую роль в помиловании гражданки Израиля сыграл иерусалимский патриарх, который доставил президенту РФ письмо от матери осужденной.

«Указ о помиловании подписан. Передайте самые лучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме», — заявил Владимир Путин израильскому премьеру.

Утром в четверг, 30 января, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что гражданка Израиля Наама Иссахар освобождена из колонии. В октябре 2019 года ее осудили на семь с половиной лет. 25-летнюю израильтянку задержали в столичном аэропорту при пересадке из Индии в Израиль, в ее рюкзаке нашли почти десять грамм наркотиков.

О помиловании просила мать девушки, а также президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о помиловании Наамы Иссахар долго не решался, так как она лично не писала ходатайств об этом.