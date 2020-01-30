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12:04   30 Января 2020
Россия

Рестораны McDonald's появятся на Дальнем Востоке

Рестораны McDonald's появятся на Дальнем Востоке

Рестораны McDonald's откроются в 2020 году на Дальнем Востоке. Об этом в четверг, 30 января, заявил генеральный директор компании в РФ Марк Карен, передает РИА Новости. 

По словам Карена, в текущем году сеть планирует расширить географию от Калининграда, где уже открыты рестораны, до Дальнего Востока. Новые точки построят в Хабаровске и Владивостоке, заявил он. 

«Мы планируем, что в этом году количество ресторанов McDonald's превысит 800», — цитирует агентство Карена. 

Как сообщает агенство, самый восточным городом присутствия ресторанов быстрого питания в России является Красноярск. 

Первый в РФ McDonald's открылся в 1990 году в Москве. По последним данным, сейчас на территории нашей страны работает более 735 ресторанов. Должность гендиректора McDonald's в РФ Марк Карен занимает с июля 2018 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество #макдоналдс

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