Рестораны McDonald's появятся на Дальнем Востоке

Рестораны McDonald's откроются в 2020 году на Дальнем Востоке. Об этом в четверг, 30 января, заявил генеральный директор компании в РФ Марк Карен, передает РИА Новости.

По словам Карена, в текущем году сеть планирует расширить географию от Калининграда, где уже открыты рестораны, до Дальнего Востока. Новые точки построят в Хабаровске и Владивостоке, заявил он.

«Мы планируем, что в этом году количество ресторанов McDonald's превысит 800», — цитирует агентство Карена.

Как сообщает агенство, самый восточным городом присутствия ресторанов быстрого питания в России является Красноярск.

Первый в РФ McDonald's открылся в 1990 году в Москве. По последним данным, сейчас на территории нашей страны работает более 735 ресторанов. Должность гендиректора McDonald's в РФ Марк Карен занимает с июля 2018 года.