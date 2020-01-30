КПРФ не стала отвечать за депутата Тарасова, растрачивающего госбюджет на любовницу

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов заявил, что «не видит нужды» в раскрытии доходов своей помощницы, получившей, по некоторым данным, 600 тысяч рублей премии из бюджетных денег. Об этом Тарасов заявил в комментариях к своему посту в Фейсбуке, сообщает Nation News.

Ранее Телеграм-канал «Красная курилка» опубликовал информацию о начислении помощницы Тарасова, Олесе Тутевич, ноябрьской премии в размере 600 тысяч рублей. Также в сети появился ролик, на котором помощница Тарасова садится в служебный автомобиль марки «Ауди» — такие выделяют депутатам МГД в качестве служебных машин.

На предложение пользователей соцсети обнародовать ведомости о зарплатах помощников, Тарасов ответил, что не видит в этом необходимости.

«Если у партийных органов вопросы возникнут — там отчитаюсь со всеми деталями, в публичном пространстве не считаю это необходимым», — заявил депутат.

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин не взял ответственности за действия подчиненного Тарасова, заявив журналистам Daily Storm, что им должен отвечать сам Тарасов: «Вообще, мы такие вещи не комментируем, при чем здесь я?», — заявил Зубрилин.