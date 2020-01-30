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12:31   30 Января 2020
Россия

КПРФ не стала отвечать за депутата Тарасова, растрачивающего госбюджет на любовницу

КПРФ не стала отвечать за депутата Тарасова, растрачивающего госбюджет на любовницу

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов заявил, что «не видит нужды» в раскрытии доходов своей помощницы, получившей, по некоторым данным, 600 тысяч рублей премии из бюджетных денег. Об этом Тарасов заявил в комментариях к своему посту в Фейсбуке, сообщает Nation News.

Ранее Телеграм-канал «Красная курилка» опубликовал информацию о начислении помощницы Тарасова, Олесе Тутевич, ноябрьской премии в размере 600 тысяч рублей. Также в сети появился ролик, на котором помощница Тарасова садится в служебный автомобиль марки «Ауди» — такие выделяют депутатам МГД в качестве служебных машин.

Тарасов отказался объяснить информацию о получении его любовницей полумиллионной премии

На предложение пользователей соцсети обнародовать ведомости о зарплатах помощников, Тарасов ответил, что не видит в этом необходимости.

«Если у партийных органов вопросы возникнут — там отчитаюсь со всеми деталями, в публичном пространстве не считаю это необходимым», — заявил депутат.

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин не взял ответственности за действия подчиненного Тарасова, заявив журналистам Daily Storm, что им должен отвечать сам Тарасов: «Вообще, мы такие вещи не комментируем, при чем здесь я?», — заявил Зубрилин.

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Автор: Тимофей Булочкин
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