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11:47   30 Января 2020
Россия

Москвичи проголосовали за увеличение парковочных мест в столице

Москвичи проголосовали за увеличение парковочных мест в столице

Портал «Активный гражданин» провел голосование среди пользователей по вопросу благоустройства столичных дворов. Большинство высказалось за увеличение парковочных мест, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В голосовании принял участие 211 тысяч 741 человек. Большую поддержку получил вариант ответа "Увеличить количество парковочных мест". Его выбрали 20,21 процентов участников. Создать больше зеленых территорий и мест для тихого отдыха хотят 17,29 процентов "активных граждан"», — отмечается в сообщении.

Более 15 процентов пользователей считают важным строительство новых детских площадок. 12 процентов высказались в пользу обустройства зон для занятий спортом. 10,85 процентов выбрали вариант «создание площадок для выгула домашних животных».

Помимо предложенных улучшений, пользователи портала могли написать свои варианты. К примеру, некоторые москвичи предложили увеличить количество урн во дворах и построить крытые парковки для велосипедов.

Более двух тысяч дворов благоустроили в столице за 2019 год. Их оборудовали по новым стандартам комфорта – установили детские и спортивные площадки, ремонтировали и улучшали системы освещения, расширяли парковочные зоны.

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Автор: Роман Самойлов
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