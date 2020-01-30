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 Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс

Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс
11:55   30 Января 2020
Весь мир

Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс

Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс

Компания Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс, которые обвинили соцсеть в незаконном сборе биометрических данных пользователей, сообщает The New York Times со ссылкой на финансового директора Facebook Дэвида Вернера.

Финансового директор Facebook пояснил, что компания несколько лет пыталась лишить иск статуса коллективного и вообще прекратить дело.

«Мы решили добиться урегулирования, поскольку в интересах наших акционеров и сообщества оставить эту тему в прошлом»,— сказал Вернер.

В 2016 году пользователи Facebook подали в суд на компанию. По мнению истцов, функцией распознавания лиц для установки отметок на фотографиях, компания незаконно собирает биометрические данные пользователей.

Ранее популярный западный портал Engadget внес Facebook в список худших компаний в IT-индустрии. Компания печально известна своей нетерпимости к аккаунтам пользователей, чье мнение не совпадает с позицией правительства США. Кроме того, компанию много раз уличали в утечках информации о пользователях.

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Автор: Алина Бранцевич
#соцсети #facebook

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