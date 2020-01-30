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11:49   30 Января 2020
Весь мир

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Индии

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Индии

Министерство здравоохранения Индии заявило о первом зарегистрированном в стране случае заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

По данным ведомства, зараженным оказался индийский студент из штата Керала, обучавшийся в университете китайского города Ухань.

Напомним, сегодня Роспотребнадзор заверил, что зараженных вирусом нового типа в России не зарегистрировано. Также в качестве профилактических мер РФ продлит закрытие всех пунктов пропуска на российско-китайской границе. До пятницы будет принято решение о режиме авиасообщения с КНР, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что количество погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 170 человек, а число зараженных до 7711 человек. При этом 124 человека удалось вылечить.

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Автор: Тимофей Булочкин
#происшествия #индия #новости #общество #весь мир

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