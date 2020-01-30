Регионы РФ получили рекомендации от Минздрава по борьбе с коронавирусом

Российские регионы получили рекомендации от Минздрава по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства. Как отметили в Минздраве, методички разработаны для врачей-инфекционистов и реаниматологов, а также для сотрудников отделений интенсивной терапии инфекционного стационара и врачей первичного звена.

«Рекомендации носят временный характер и будут обновляться», — уточняется в министерстве здравоохранения.

В ведомстве также рассказали, что методические рекомендации учитывают данные Всемирной организации здравоохранения, а также китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью.

Вспышка коронавируса произошла на территории Китая в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Инфекция получила название 2019-nCoV. На сегодня 170 человек скончались, 7736 заразились. При этом 124 человека удалось излечить от заболевания.