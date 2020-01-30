Патриарх призвал верующих обсуждать общественные темы в интернете

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом активнее обсуждать общественно значимые темы в интернете. На заседании Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) он заявил, что, благодаря развитию интернета, многие получили возможность донести «правильные» мысли до людей.

«Важно, чтобы в обсуждении тех вопросов, которые небезразличны для церковного сознания, таких как вопросы ценностей, семейной жизни, общественной нравственности и социальной справедливости, наряду с теми, кто с равнодушием и даже враждебностью относится к христианскому учению, участвовали православные люди, умеющие донести богатство христианского мироощущения до современных собеседников на понятном языке», — отметил патриарх.

Служитель церкви добавил, что не все люди способны ответственно пользоваться новыми возможностями. В социальных сетях, мессенджерах и на форумах сейчас можно увидеть множество «злых и даже порочных высказываний», считает патриарх Кирилл. По его мнению, общество сейчас нуждается в участии сознательных граждан в интернет-обсуждениях.