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11:49   30 Января 2020
Россия

Мать Иссахар поблагодарила Путина за помилование дочери

Мать Иссахар поблагодарила Путина за помилование дочери

Мать осужденной в РФ израильтянки Яффа Иссахар поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование дочери. Об этом в четверг, 30 января, сообщает The Jerusalem Post.

«Я благодарю президента России Владимира Путина за проявленное милосердие», — сказала она. 

Кроме этого, она поблагодарила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его большие усилия и дипломатическую решимость. 

Женщина заявила, что ситуация закончилась хорошо, отметив, что Наама покидает тюрьму «как обычный человек», ее не депортируют, а это значит, что она сможет вернуться в Россию, если захочет. 

Ранее стало известно, что Нааму Иссахар, осужденную в России на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, выпустили из тюрьмы. В среду, 29 января, Путин подписал указ о помиловании израильтянки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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