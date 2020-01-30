Мать Иссахар поблагодарила Путина за помилование дочери

Мать осужденной в РФ израильтянки Яффа Иссахар поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование дочери. Об этом в четверг, 30 января, сообщает The Jerusalem Post.

«Я благодарю президента России Владимира Путина за проявленное милосердие», — сказала она.

Кроме этого, она поблагодарила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его большие усилия и дипломатическую решимость.

Женщина заявила, что ситуация закончилась хорошо, отметив, что Наама покидает тюрьму «как обычный человек», ее не депортируют, а это значит, что она сможет вернуться в Россию, если захочет.

Ранее стало известно, что Нааму Иссахар, осужденную в России на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков, выпустили из тюрьмы. В среду, 29 января, Путин подписал указ о помиловании израильтянки.