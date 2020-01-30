Ближайшие пять лет станут рекордно жаркими в мировом масштабе

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пособия, компенсации и соцвыплаты для россиян проиндексируют в феврале

Пособия, компенсации и соцвыплаты для россиян проиндексируют в феврале

 Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию
Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

 Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта
Стену на границе США и Мексики снесло ветром из-за не успевшего затвердеть бетона

Стену на границе США и Мексики снесло ветром из-за не успевшего затвердеть бетона

 Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс

Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс
Пособия, компенсации и соцвыплаты для россиян проиндексируют в феврале

Пособия, компенсации и соцвыплаты для россиян проиндексируют в феврале

 Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию
Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

 Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта
Стену на границе США и Мексики снесло ветром из-за не успевшего затвердеть бетона

Стену на границе США и Мексики снесло ветром из-за не успевшего затвердеть бетона

 Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс

Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс
11:40   30 Января 2020
Весь мир

Ближайшие пять лет станут рекордно жаркими в мировом масштабе

Ближайшие пять лет станут рекордно жаркими в мировом масштабе

Ближайшие пять лет станут самыми жаркими в мировом масштабе за все время наблюдений, сообщил Британский метеорологический клуб телеканалу Sky News.

Британские метеорологи полагают, что в период с 2020 по 2024 год средняя температура воздуха во всем мире будет в среднем на 1,15 - 1,46 градуса выше, чем была температура в доиндустриальный период. Телеканал напомнил, что в предыдущее пятилетие также наблюдалась самая высока температура за все время наблюдений – на 1,09 градуса выше прежних показателей.

Также специалисты отметили, что на планете продолжается потепление и контролировать эту ситуацию становится все сложнее. Отмечается, что потепление особенно будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское соглашение по климату, целью которого является удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» двух градусов и «приложить усилия» для ограничения роста температуры до полутора градусов. 

В декабре 2019 года в Мадриде состоялась конференция ООН по изменению климата. Участники конференции после споров и нескольких безуспешных попыток согласовали финальный документ. В итоговом заявлении они призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату, однако конкретных мер и шагов в этом документе не прописано.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#британские ученые #потепление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...