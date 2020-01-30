Ближайшие пять лет станут рекордно жаркими в мировом масштабе

Ближайшие пять лет станут самыми жаркими в мировом масштабе за все время наблюдений, сообщил Британский метеорологический клуб телеканалу Sky News.

Британские метеорологи полагают, что в период с 2020 по 2024 год средняя температура воздуха во всем мире будет в среднем на 1,15 - 1,46 градуса выше, чем была температура в доиндустриальный период. Телеканал напомнил, что в предыдущее пятилетие также наблюдалась самая высока температура за все время наблюдений – на 1,09 градуса выше прежних показателей.

Также специалисты отметили, что на планете продолжается потепление и контролировать эту ситуацию становится все сложнее. Отмечается, что потепление особенно будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское соглашение по климату, целью которого является удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» двух градусов и «приложить усилия» для ограничения роста температуры до полутора градусов.

В декабре 2019 года в Мадриде состоялась конференция ООН по изменению климата. Участники конференции после споров и нескольких безуспешных попыток согласовали финальный документ. В итоговом заявлении они призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату, однако конкретных мер и шагов в этом документе не прописано.