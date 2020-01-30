Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза РФ

Члены Совета Федерации одобрили закон о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя. Об этом в четверг, 30 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ссылающегося на документ, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом РФ. Полномочия зампреда Совбеза также определяются главой государства.

Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении 23 января. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин.

Об отставке всего состава правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, стало известно 15 января. После этого российский лидер предложил бывшему премьер-министру занять должность зампредседателя Совбеза.