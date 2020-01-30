Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

Варшавские обвинения в сторону России о подготовке к вмешательству в польские выборы были весьма ожидаемы. Такое мнение высказал участник Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Польский профессор-историк Михаил Войновский опубликовал статью под названием «Президентские выборы как инструмент дестабилизации государств в теории и практике российских информационно-психологических операций в XX и XXI веках». Она вышла в официальном журнале Агентства внутренней безопасности Польши. В качестве целей Москвы исследователь обозначил «дестабилизацию страны и ослабление международной позиции США» и «ослабление сплоченности Евросоюза».

Богдан Безпалько в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что такие обвинения вполне ожидаемы, а Варшава действует по методичке Вашингтона.

«Подобные заявления в Польше вполне ожидаемы – это виток антироссийской информационной войны, раскручиваемый по классическому сценарию США. И, скорее всего, по итогам весенних выборов мы услышим, что Россия «повлияла на итоги» посредством хакеров, информационных атак и прочего набора из методичек Вашингтона. Все это настолько стандартно, что уже даже не привлекает внимание», — объяснил он.

Кроме того, Безпалько задался вопросом о том, что, если все обвинения в сторону России правдивы, то почему, скажем «назначенный» ею Трамп только увеличивает антироссийские санкции, а остальные страны сохраняют враждебное отношение.

Статья Войновского также содержит утверждение о том, что «Москва вторглась в выборы президента США в 2016 году», а целью вмешательства в процесс выборов «является не только постановка под сомнение честности выборов и дискредитация демократии, но и — прежде всего — дестабилизация внутренней ситуации в некоторых странах и приведение к победе партии благосклонным отношением к политике Кремля», как пишет профессор.

Однако, подметил Безпалько, почему же в таком случае Россия до сих пор не позаботилась о том, чтобы обнулить санкции, раз уж она является такой любительницей вмешиваться в чужие политические системы.

«Для того, чтобы обнулить санкции Евросоюза к России, в альянсе достаточно всего одного голоса из 28 стран-членов. Если Москва столь серьезна и влияет на итоги выборов в США и Польше, почему она до сих пор не обеспечила себе хотя бы одного лояльного руководителя в ЕС? Если же Кремль этого не делает, то зачем в принципе он вмешивается в выборы? И как вышло, что РФ может влиять на голосование в США, а куда более слабая Польша этому способна эффективно противостоять», — заключил собеседник агентства.

Завершая свои размышления, Безпалько обратил внимание на то, что вмешательство в выборы в Польше оказывает не российская сторона, а историк Войновский, а точнее «манипуляторы, которые за ним стоят».