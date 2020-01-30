Второе чтение проекта внесения поправок к Конституции могут перенести конец февраля - начало марта, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

23 января Госдума приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ. Второе чтение планировалось провести 11 февраля. По словам Володина, поправок ко второму чтению поступает очень много, поэтому депутатам необходимо больше времени, чтобы их изучить. Совет Думы рассмотрит вопрос переноса второго чтения проекта 3 февраля.

«И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — заявил Володин журналистам.

Парламентарий добавил, что депутатам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами.