Сотрудники ФСБ разоблачили преступную группу, создавшую подпольную оружейную мастерскую

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

 Задержанные по делу Голунова экс-полицейские не считают себя виновными

Задержанные по делу Голунова экс-полицейские не считают себя виновными

Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

 Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта
Стену на границе США и Мексики снесло ветром из-за не успевшего затвердеть бетона

Стену на границе США и Мексики снесло ветром из-за не успевшего затвердеть бетона

 Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс

Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс
Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

Мишустин назвал жесткими сроки выполнения задач из послания Путина Федеральному собранию

 Задержанные по делу Голунова экс-полицейские не считают себя виновными

Задержанные по делу Голунова экс-полицейские не считают себя виновными

Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

Политолог Безпалько предрек волну обвинений РФ во вмешательстве после выборов главы Польши

 Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта
Стену на границе США и Мексики снесло ветром из-за не успевшего затвердеть бетона

Стену на границе США и Мексики снесло ветром из-за не успевшего затвердеть бетона

 Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс

Facebook выплатит 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс
11:21   30 Января 2020
Россия

Сотрудники ФСБ разоблачили преступную группу, создавшую подпольную оружейную мастерскую

Сотрудники ФСБ разоблачили преступную группу, создавшую подпольную оружейную мастерскую

Руководители спортивно-стрелкового клуба в городе Юхнове Калужской области подозреваются в создании подпольной оружейной мастерской. Сотрудники ФСБ объявили о том, что разоблачили преступную группу, занимающуюся переделкой охотничьего и охолощенного оружия в боевое с автоматическим ведением огня.

Как отмечает ведомство, подпольная мастерская действовала при спортивно-стрелковом клубе «Паритет-СВ».  В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли более 1,2 тысячи экземпляров. 

«Изъяты охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами,пулеметы, пистолеты-пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, большое количество патронов различного калибра», — сообщает центр общественных связей ведомства. 

В ФСБ уточнили, что разоблачению преступников поспособствовали сотрудники управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #фсб #происшествия #чп #оружейный склад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...