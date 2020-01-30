Сотрудники ФСБ разоблачили преступную группу, создавшую подпольную оружейную мастерскую

Руководители спортивно-стрелкового клуба в городе Юхнове Калужской области подозреваются в создании подпольной оружейной мастерской. Сотрудники ФСБ объявили о том, что разоблачили преступную группу, занимающуюся переделкой охотничьего и охолощенного оружия в боевое с автоматическим ведением огня.

Как отмечает ведомство, подпольная мастерская действовала при спортивно-стрелковом клубе «Паритет-СВ». В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли более 1,2 тысячи экземпляров.

«Изъяты охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами,пулеметы, пистолеты-пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, большое количество патронов различного калибра», — сообщает центр общественных связей ведомства.

В ФСБ уточнили, что разоблачению преступников поспособствовали сотрудники управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.