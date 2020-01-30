Уголовные дела возбуждены по делу о контрабанде редкой древесины в Приморье

СК РФ возбудил уголовные дела против членов русско-китайской преступной группировки, занимавшейся с 2016 по 2018 год контрабандой редких видов древесины из России в КНР. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Деятельность контрабандистов была пресечена полицией в 2018 году на территории Приморского края. Граждане РФ и Китая согласованно и незаконно перевозили с Дальнего Востока в КНР редкие виды древесины — монгольский дуб и маньчжурский ясень, находящиеся под угрозой исчезновения с 1973 года. Общая стоимость контрабанды превысила 458 миллионов рублей. Один из руководителей группировки заключен под стражу.

«Преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп, характеризовалось стабильностью состава и согласованностью действий участников, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления», — сообщает СК.

Ранее сообщалось о россиянине, задержанном в Литве за контрабанду 50 килограммов янтаря. Гражданин РФ действовал совместно с гражданином Литвы, теперь ему грозит до 8 лет колонии.