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11:00   30 Января 2020
Россия

Директора пермского хостела, где погибли пять человек, задержали в аэропорту Екатеринбурга

Директора пермского хостела, где погибли пять человек, задержали в аэропорту Екатеринбурга

Директора пермского хостела «Карамель», где погибли пять человек, задержали в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает источник ТАСС.

Известно, что директор прибыл в Екатеринбург самолетом, сразу в аэропорту «Кольцово» его задержали. 

В ночь на 20 января в хостеле «Карамель» города Перми произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Жертвами стали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. Пострадали шесть человек, среди которых — сотрудники МЧС, прибывшие на вызов. Постояльцами мини-гостиницы были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера. 

По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, следователи завели уголовное дело. Фигурантом дела является также директор хостела, который покинул город сразу после ЧП. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
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