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11:03   30 Января 2020
Россия

Россия исключила возможность совместных военных учений с Венесуэлой

Россия исключила возможность совместных военных учений с Венесуэлой

Россия не планирует совместных военных учения с Венесуэлой. Об этом в четверг, 29 января, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в беседе с РИА Новости. 

Дипломат напомнил, что Москва сотрудничает с Венесуэлой по военно-технической части в рамках межправительственного Соглашения от 2001 года. Российские военнослужащие в Венесуэле выполняют обязательства по ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники. 

«Ни о каких совместных военных учениях речи не идет. Главную задачу сотрудничества в военно-технической области видим в поддержании обороноспособности Венесуэлы и подготовке национальных кадров», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Каракас намерен провести в середине февраля военные учения. Такой анонс сделал государства Николас Мадуро. Он также добавил, что военные на учениях будут отрабатывать оборону городов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #мид рф #общество #мадуро #венесула

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