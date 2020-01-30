Россия исключила возможность совместных военных учений с Венесуэлой

Россия не планирует совместных военных учения с Венесуэлой. Об этом в четверг, 29 января, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в беседе с РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Москва сотрудничает с Венесуэлой по военно-технической части в рамках межправительственного Соглашения от 2001 года. Российские военнослужащие в Венесуэле выполняют обязательства по ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники.

«Ни о каких совместных военных учениях речи не идет. Главную задачу сотрудничества в военно-технической области видим в поддержании обороноспособности Венесуэлы и подготовке национальных кадров», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Каракас намерен провести в середине февраля военные учения. Такой анонс сделал государства Николас Мадуро. Он также добавил, что военные на учениях будут отрабатывать оборону городов.