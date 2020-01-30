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10:49   30 Января 2020
Россия

Новые санкции США против России в Госдуме назвали бесперспективными

Новые санкции США против России в Госдуме назвали бесперспективными

Депутат Госдумы Антон Морозов назвал расширение американских санкций против РФ бесперспективным — США никак не могут повлиять на работу российских железнодорожных компаний. Так парламентарий прокомментировал действия руководства США в интервью RT.

Накануне Минфин США сообщил о расширении санкционных мер против России. Ограничениям подверглись некоторые крымские чиновники, в частности врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев и сенатор Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева, а также юридическое лицо «Гранд экспресс сервис». Эта компания осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки в Крым.

«Считаю, что совершенно не конструктивно и бесперспективно вводить дополнительные санкции в отношении российских компаний. Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять», - заявил Морозов.

Новые санкции США против России в Госдуме назвали бесперспективными

Ранее сообщалось о намерении США ужесточить санкции против китайской компании Huawei несмотря на предупреждения экспертом, что эти ограничения негативно скажутся на национальной безопасности Штатов и конкурентоспособности американских корпораций.

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Автор: Тимофей Булочкин
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