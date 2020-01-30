МИД РФ заявил, что Венесуэла полностью выполняет свои обязательства по госкредиту
Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Венесуэла полностью выполняет свои обязательства по государственному кредиту перед Россией, поэтому на повестке дня нет вопроса о реструктуризации долга перед РФ.
Как отмечает Щетинин, государственный кредит был выдан в соответствии с межправительственным соглашением от 2011 года и протоколами к нему.
«Все платежи осуществляются своевременно в соответствии с установленным графиком. Вопрос реструктуризации в повестке дня не стоит», — цитирует дипломата РИА Новости.
Как подчеркнул представитель российского МИД, латиноамериканская страна полностью выполняет все взятые на себя обязательства.
РФ и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга Каракаса, в котором определены условия и график его выплаты. Обслуживание госдолга предполагает платежи два раза в год. Сейчас Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, период возврата самого кредита вместе с процентами начнется позднее. В октябре минувшего года сообщалось, что сумма долга Венесуэлы перед Россией составляет три миллиарда долларов..