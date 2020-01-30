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10:43   30 Января 2020
Россия

СК просит суд отправить под арест бывших полицейских по делу Голунова

СК просит суд отправить под арест бывших полицейских по делу Голунова

СК РФ просит Басманный суд Москвы арестовать бывших полицейских, которые были задержаны по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Представитель суда сообщил, что СК просит арестовать Коновалова Дмитрия, Сергалиева Акбара, Игоря Ляховцева, Максима Уметбаева и Романа Феофанова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. 

Задержанные были сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. 

Ранее сообщалось, что пятеро задержанных полицейских по делу Голунова отправили на допрос в СК. Сам журналист «Медузы» заявил, что надеется на справедливое судебное решение. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #политика #общество #басманный суд #голунов

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