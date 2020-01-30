СК просит суд отправить под арест бывших полицейских по делу Голунова

СК РФ просит Басманный суд Москвы арестовать бывших полицейских, которые были задержаны по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Представитель суда сообщил, что СК просит арестовать Коновалова Дмитрия, Сергалиева Акбара, Игоря Ляховцева, Максима Уметбаева и Романа Феофанова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Задержанные были сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы.

Ранее сообщалось, что пятеро задержанных полицейских по делу Голунова отправили на допрос в СК. Сам журналист «Медузы» заявил, что надеется на справедливое судебное решение.