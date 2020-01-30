Нового гендиректора «Почты России» назначат 4 февраля

Нового генерального директора «Почты России» назначат 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе встречи совета директоров решится вопрос об освобождении от должности нынешнего руководителя «Почты России» Николая Подгузова, а также о назначении на этот пост нового человека.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что гендиректором компании может стать экс-вице-премьер РФ Максим Акимов, который ранее занимался работой в области транспорта, цифровых технологий и связи.