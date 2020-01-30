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Директора пермского хостела, где погибли пять человек, задержали в аэропорту Екатеринбурга
Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

 Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
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10:13   30 Января 2020
Россия

Нового гендиректора «Почты России» назначат 4 февраля

Нового гендиректора «Почты России» назначат 4 февраля

Нового генерального директора «Почты России» назначат 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе встречи совета директоров решится вопрос об освобождении от должности нынешнего руководителя «Почты России» Николая Подгузова, а также о назначении на этот пост нового человека. 

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что гендиректором компании может стать экс-вице-премьер РФ Максим Акимов, который ранее занимался работой в области транспорта, цифровых технологий и связи. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #почта россии

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