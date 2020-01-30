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 Три российские атомные подводные лодки могут уничтожить мир за полчаса

Три российские атомные подводные лодки могут уничтожить мир за полчаса
10:25   30 Января 2020
Весь мир

Три российские атомные подводные лодки могут уничтожить мир за полчаса

Три российские атомные подводные лодки могут уничтожить мир за полчаса

Американский журнал The National Interest составил рейтинг пяти самых мощных и разрушительных АПЛ в мире, три из них — российские.

Первые два места занимают атомные подводные лодки ВС США: субмарины Ohio и Columbia, однако строительство второй начнется лишь в 2021 году. На третьем месте «самая тихая» российская АПЛ с баллистическими ракетами «Борей-А», на четвертом месте — «Дельфин», а на пятом — «Ясень-М».

«Эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить нашу цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, в случае начала третьей мировой войны», — отмечают авторы американского издания.

Три российские атомные подводные лодки могут уничтожить мир за полчаса

Те же самые российские АПЛ вошли в рейтинг, составленный журналом два года назад.

Напомним, в ближайшие года подводные и надводные судна ВМФ РФ будут оснащены новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая сейчас успешно проходит испытания, заявил ранее главнокомандующий российским флотом адмирал Николай Евменов. Эта модель является максимально модернизированной версией советской ракеты П-800 «Оникс».

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Автор: Тимофей Булочкин
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