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11:18   30 Января 2020
Россия

Малькевич просит РКН проверить Twitter, Facebook и Youtube на махинации с данными клиентов

Малькевич просит РКН проверить Twitter, Facebook и Youtube на махинации с данными клиентов

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей, политика этих социальных сетей нарушает российский федеральный закон «О персональных данных» и их необходимо внести в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Так, глава ФЗНЦ Александр Малькевич направил просьбу в Роскомнадзор обратиться в суд с исками о том, чтобы признать за администрацией Facebook, Twitter и YouTube действия, противоречащие нормам федерального закона «О персональных данных».

Об этом Александр Малькевич сообщил в своем Telegram-канале (Media Малькевич) и отметил, что Facebook, Twitter и YouTube регулярно нарушают нормы российского права и не несут никакой ответственности за это. 

«У нас есть пример: в августе 2016 года Роскомнадзор заблокировал Интернет-ресурс Linkedin.com, принадлежащий корпорации Microsoft, – за нарушения владельцами сайта права пользователей-россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Представители Microsoft проигнорировали все требования и предупреждения, направленные в их адрес, в результате чего российские власти были вынуждены прибегнуть к крайним мерам», — написал он.

Глава ФЗНЦ добавил, что с перечисленными соцсетями необходимо поступить по аналогии и «строго с них спрашивать».

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Автор: Лев Собакин
#роскомнадзор #малькевич #фзнц

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