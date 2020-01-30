Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России. Об этом стало известно в четверг, 30 января.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — передает ведомство.

29 января сообщалось, что КНР уже передала России геном нового смертельного коронавируса. Специалисты обеих стран приступили к разработке вакцины. Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, как меры принимает столица для подготовки к борьбе с болезнью.

В конце декабря 2019 года в Китае произошла вспышка неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части КНР. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число заразившихся в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 человек стали жертвами заболевания. Вирус успел распространиться в 14 стран. Так, случаи заражения пневмонией нового типа зафиксированы в Гонконге, Японии, США, Канаде и других странах.