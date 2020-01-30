Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила освобождение гражданки Израиля Наамы Иссахар. Она вышла из колонии, уточнили в ведомстве.

Освобождение Иссахар состоялось за несколько часов до встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Накануне вечером российский лидер подписал указ о помиловании Наамы Иссахар «из принципов гуманности».

Адвокат Иссахар отметил, что она сможет улететь в Израиль вместе с Нетаньяху после его переговоров с Владимиром Путиным. Израильские СМИ пишут, что сотрудники израильского посольства проводят Иссахар и ее мать к самолету премьер-министра.

25-летнюю гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в столичном аэропорту «Шереметьево», когда она производила пересадку из Индии в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли 10 граммов наркотиков, после чего ее приговорили к сроку за контрабанду и незаконное хранение запрещенных веществ. Сама Иссахар вину в суде отрицала.

Ранее о помиловании просила мать девушки, а также президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помилование Иссахар долго не происходило, так как она лично не писала ходатайств на эту тему.