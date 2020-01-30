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10:03   30 Января 2020
Россия

ФСИН подтвердила освобождение гражданки Израиля Наамы Иссахар

ФСИН подтвердила освобождение гражданки Израиля Наамы Иссахар

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила освобождение гражданки Израиля Наамы Иссахар. Она вышла из колонии, уточнили в ведомстве.

Освобождение Иссахар состоялось за несколько часов до встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Накануне вечером российский лидер подписал указ о помиловании Наамы Иссахар «из принципов гуманности».

Адвокат Иссахар отметил, что она сможет улететь в Израиль вместе с Нетаньяху после его переговоров с Владимиром Путиным. Израильские СМИ пишут, что сотрудники израильского посольства проводят Иссахар и ее мать к самолету премьер-министра.

25-летнюю гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в столичном аэропорту «Шереметьево», когда она производила пересадку из Индии в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли 10 граммов наркотиков, после чего ее приговорили к сроку за контрабанду и незаконное хранение запрещенных веществ. Сама Иссахар вину в суде отрицала. 

Ранее о помиловании просила мать девушки, а также президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помилование Иссахар долго не происходило, так как она лично не писала ходатайств на эту тему. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #израиль #общество #помилование

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