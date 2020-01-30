Россияне одобрили первые шаги Мишустина на должности премьер-министра РФ

Россияне одобрили первые шаги Михаила Мишустина на должности премьер-министра РФ, таковы итоги опроса, который провели специалисты «Левада-центра».

Так, 48 процентов респондентов заявили, что позитивно восприняли первые действия Мишустина. 37 процентов говорят, что придерживаются противоположного мнения.

Также эксперты составили рейтинг одобрения деятельности президента России. 68 процентов респондентов заявили, что одобряют его работу, 31 процент сообщил, что не ободряет. Отмечается, что в конце 2019 года количество тех, кто позитивно воспринимает деятельность российского лидера, был на аналогичном уровне.

Кроме того, 52 процента респондентов заявили, что дела в России идут в верном направлении. В свою очередь 39 процентов опрошенных считают наоборот. Эксперты отметили, что положительный показатель является максимальным за два года.

Опрос проходил с 23 по 29 января 2020 года, в нем поучаствовало более 1600 совершеннолетних граждан России из 50 регионов страны.