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Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы

Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы

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9:14   30 Января 2020
Весь мир

Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы

Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

По словам Абэ, если он поедет на мероприятия, то также будет рассматривать вариант проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Я намерен решить вопрос о подписании мирного договора между двумя странами при жизни моего поколения, пока еще относительно бодры бывшие жители островов», — заявил японский премьер. 

Также в ходе дебатов глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым работает по теме активизации переговоров о выработке мирного договора на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #япония #политика #синдзо абэ

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