Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

По словам Абэ, если он поедет на мероприятия, то также будет рассматривать вариант проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я намерен решить вопрос о подписании мирного договора между двумя странами при жизни моего поколения, пока еще относительно бодры бывшие жители островов», — заявил японский премьер.

Также в ходе дебатов глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым работает по теме активизации переговоров о выработке мирного договора на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года.