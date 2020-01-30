Россияне к 2035 году почти полностью откажутся от наличных, по прогнозам экспертов ВШЭ

Специалисты из Высшей Школы Экономики спрогнозировали, что к 2035 году 96% всех платежных операций россияне будут проводить при помощи различных сервисов.

Среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки с наиболее цифровизованной банковской системой Россия находится на пятом месте. Кроме того, в Европе Россия занимает первое место по количеству мобильных платежей. Эти данные зафиксированы в докладе Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Россияне могут отказаться от наличных даже раньше 2035 года, считает член Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его мнению, для такого результата нужно развивать в стране конкурентные преимущества собственной платежной системы.

«Ряд шагов мы уже сделали: сегодня все чиновники получают зарплату на карту МИР. Ей пользуется большинство пенсионеров. Сегодня эквайринг стоит около двух процентов, и половина этого уходит иностранным платёжным системам. Чтобы повысить привлекательность нашей системы, нужно сделать так, чтобы за эквайринг не взималась плата — тогда все предприниматели будут переходить на неё. Об этом нужно разговаривать на уровне ЦБ»,- объяснил Абрамов в беседе с «Парламентской газетой».

Абрамов убежден, что с учетом современных темпов развития банковских технологий Россия может отказаться от наличных в течение пяти или семи лет. К подобным оптимистическим прогнозам склонен и глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который отмечает, что оборот наличных весьма быстро сокращается.

«Необходимо развивать технологическую инфраструктуру, обеспечивающую безопасность переводов и средств, находящихся на счетах. Отмечу, что сейчас большинство незаконных списаний производится с помощью обмана. Отвечая на звонки недобросовестных лиц, люди часто сами выдают коды и пароли. Нужно подготовить законодательное решение, которое позволит пресечь эту тенденцию», — добавил он.

При этом, несмотря на то, что государство активно вкладывает средства в инфраструктуру связи, о полном переходе на высокоскоростные телекоммуникационные сети еще рано, уверен президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

«Необходимо развивать технологическую инфраструктуру, обеспечивающую безопасность переводов и средств, находящихся на счетах. Отмечу, что сейчас большинство незаконных списаний производится с помощью обмана. Отвечая на звонки недобросовестных лиц, люди часто сами выдают коды и пароли. Нужно подготовить законодательное решение, которое позволит пресечь эту тенденцию», — отметил он.

.Руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Баклажан, комментируя данный вопрос, подчеркнул, что главным критерием выбора формы осуществления платежей является безопасность клиентов банка.