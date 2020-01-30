Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия продлевает закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем из-за коронавируса

Россия продлевает закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем из-за коронавируса

 Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021
Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

 Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы

Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы

 Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками
Россия продлевает закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем из-за коронавируса

Россия продлевает закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем из-за коронавируса

 Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021
Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

 Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы

Абэ заявил, что изучит вопрос о возможности поездки в Москву на 75-летие Победы

 Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками
8:54   30 Января 2020
Россия

Россия продлевает закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем из-за коронавируса

Россия продлевает закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем из-за коронавируса

Российская сторона в качестве меры предотвращения попадания в страну нового коронавируса продлит закрытие пешеходных и автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем. Об это заявила курирующая этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, закрытыми останутся регионы Дальнего Востока, а именно, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. Она также отметила, что важно осуществить режим, которых позволит возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мер и возможностью граждан Китая покидать территорию России.

«В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение», — заявила Голикова.

Решение о режиме авиасообщения с Китаем будет принято не позже пятницы, а студентам из Китая будет предложено продлить каникулы, добавила зампред правительства.

Напомним, что эпидемия коронавируса вспыхнула на территории Китая в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй. Инфекция получила название 2019-nCoV. Сегодня известно уже о 7736 зараженных и 170 смертях, при этом 124 человека удалось излечить от вируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #эпидемия #китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...