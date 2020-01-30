Россия продлевает закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем из-за коронавируса

Российская сторона в качестве меры предотвращения попадания в страну нового коронавируса продлит закрытие пешеходных и автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем. Об это заявила курирующая этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, закрытыми останутся регионы Дальнего Востока, а именно, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. Она также отметила, что важно осуществить режим, которых позволит возвращать россиян с проведением соответствующих карантинных мер и возможностью граждан Китая покидать территорию России.

«В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение», — заявила Голикова.

Решение о режиме авиасообщения с Китаем будет принято не позже пятницы, а студентам из Китая будет предложено продлить каникулы, добавила зампред правительства.

Напомним, что эпидемия коронавируса вспыхнула на территории Китая в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй. Инфекция получила название 2019-nCoV. Сегодня известно уже о 7736 зараженных и 170 смертях, при этом 124 человека удалось излечить от вируса.