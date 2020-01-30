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Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

 Группа по освобождению задержанных в Сирии соберется в Женеве

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7:58   30 Января 2020
Весь мир

Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

Курдские боевики в Сирии убили пятерых мирных жителей при обстреле города Африн. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на военный источник в САР Ахмада Марзука.

По данным информационной сводки на 07:00 четверга, силы сирийской армии были атакованы в провинции Эль-Кунейтра. Также армия Сирии нанесла авиаудары по боевикам в Хаме и оттеснила боевиков от Алеппо в районе Хан-Тумана. САА продолжает наносит удары по террористам в Идлибе.

Сообщается, что курдские вооруженные формирования сбили ребенка в районе лагея «Аль-Хол». Также боевики обстреляли из ракетных установок город Африн, расположенный на севере Алеппо. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе - ребенок.

В свою очередь боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» столкнулись с силами САА на юге Алеппо и убили нескольких сирийских военных в районе поселений Бабила и Басида в Идлибе.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды

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