Группа по освобождению задержанных в Сирии соберется в Женеве

Рабочая группа по освобождению похищенных и задержанных лиц в Сирии соберется в Женеве. Об этом сообщила замглвы спецпосланника генсека ООН по Сирии Кавла Матар.

Она отметила, что впервые рабочая группа по освобождению задержанных и похищенных лиц, а также передаче тел и опознанию пропавших, впервые соберется в Женеве в феврале. Матар подчеркнула, что в группу входит Россия, Иран, Турция и ООН.

Также Матар отметила, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен станет работать над урегулированием противоречий между сторонами в Сирии и надеется, что у него появиться возможность созвать встречу конституционного комитета в скорое время.

Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях боевиков, а не сирийской армии.