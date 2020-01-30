Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

 Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях

Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях
Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

 Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

 Группа по освобождению задержанных в Сирии соберется в Женеве

Группа по освобождению задержанных в Сирии соберется в Женеве
Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

 Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях

Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях
Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

 Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

Пятеро мирных жителей погибли при обстреле сирийского Африна курдскими боевиками

 Группа по освобождению задержанных в Сирии соберется в Женеве

Группа по освобождению задержанных в Сирии соберется в Женеве
7:36   30 Января 2020
Весь мир

Группа по освобождению задержанных в Сирии соберется в Женеве

Группа по освобождению задержанных в Сирии соберется в Женеве

Рабочая группа по освобождению похищенных и задержанных лиц в Сирии соберется в Женеве. Об этом сообщила замглвы спецпосланника генсека ООН по Сирии Кавла Матар.

Она отметила, что впервые рабочая группа по освобождению задержанных и похищенных лиц, а также передаче тел и опознанию пропавших, впервые соберется в Женеве в феврале. Матар подчеркнула, что в группу входит Россия, Иран, Турция и ООН.

Также Матар отметила, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен станет работать над урегулированием противоречий между сторонами в Сирии и надеется, что у него появиться возможность созвать  встречу конституционного комитета в скорое время.

Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях боевиков, а не сирийской армии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #оон #женева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...