Армия Сирии окружила отряды боевиков в провинции Алеппо

Сирийская армия окружила боевиков наблюдательного пункта турецкой армии в Алеппо. Об этом сообщил военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Армия Сирии и союзные им силы за последние сутки освободили более 30 поселков в Идлибской зоне деэскалации, а также обменивались ударами с джихадистами на юге Идлиба. Сирийские военные потеряли бронированный автомобиль и несколько человек личного состава.

В Алеппо сирийская армия окружала отряды боевиков, укрывающихся возле наблюдательного пункта турецкой армии.

В свою очередь армия Турции и поддерживающие их силы в Алеппо потеряли трех бойцов в результате снайперской атаки курдских боевиков.

ТАСС со ссылкой на агентство RT сообщает, что в Идлибе тяжелые ранения получила военная корреспондентка телеканала. Вафа Шабруни пострадала в момент, когда съемочная группа снимала склады с оружием боевиков. Один из снарядов внезапно сдетонировал. Предполагается, что склад был заминирован. На данный момент журналистка находится в госпитале под Идлибом.