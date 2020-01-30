Двое военных погибли в Ираке при нападении боевиков ИГ*

Двое военнослужащих Ирака погибли в результате атаки боевиков ИГ* в провинции Киркук. Об этом сообщает пресс-служба иракских органов безопасности.

В заявлении говорится, что двое военных четвертой роты первого батальона 45 бригады иракской армии скончались после того, как члены бандформирований ИГ* атаковали принадлежащий роте контрольно-пропускной пункт. КПП находится на основном шоссе Багдад – Дакук, в провинции Киркук.

Власти Ирака заявили о полном освобождении страны от террористов ИГ* в декабре 2017 года. Разрозненные отряды боевиков продолжают пытаться проводить диверсии и нападения в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют, что большинство действий членов ИГ* пресекаются.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.