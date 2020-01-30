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 Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот Сирии

Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот Сирии
6:04   30 Января 2020
Весь мир

Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот Сирии

Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию о том, что оккупированные Израилем Голанские высоты являются территорией Сирии.

Небензя отметил, что накануне было опубликовано видение Вашингтоном ближневосточного урегулирования. По его словам, российская сторона не могла не заметить, что в приложенных к плану картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля.

Постпред РФ отметил, что в связи с этим напоминает, что Россия и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами. Он подчеркнул, что Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией.

Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. ООН считает данные территории оккупированными.

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Автор: Олег Королев
#израиль #голанские высоты #небензя

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