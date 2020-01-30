Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию о том, что оккупированные Израилем Голанские высоты являются территорией Сирии.

Небензя отметил, что накануне было опубликовано видение Вашингтоном ближневосточного урегулирования. По его словам, российская сторона не могла не заметить, что в приложенных к плану картах Голанские высоты отнесены к территории Израиля.

Постпред РФ отметил, что в связи с этим напоминает, что Россия и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами. Он подчеркнул, что Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией.

هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Во время Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. ООН считает данные территории оккупированными.