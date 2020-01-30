Новый тип коронавируса выявлен еще у трех человек в Японии

Новый тип коронавируса найден у японцев, накануне вывезенных из китайского Уханя. Об этом сообщает Минздрав Японии.

Отмечается, что у двух из них заболевания ранее не было. Сразу после прибытия в Токио, пять человек были госпитализированы. У двух из них выявили пневмонию, но проверка на вирус показала отрицательный результат.

В среду стало известно о втором случае заражения в Японии. Так, заболела гид из Осаки, которая сопровождала группу туристов из Уханя. До этого сообщалось, что коронавирус был выявлен у водителя автобуса этого же тура.

Японское министерство здравоохранения в экстренном порядке разрабатывает новый план мер по предотвращению коронавируса. Во второй половине дня состоится первое заседание правительственного штаба.

В среду утром в аэропорт Ханэда прибыл чартерный рейс с 206 японцами, которые пожелали улететь из Уханя. Всего на родину решили вернуться 650 человек. Представленный МИД Японии чартерный рейс стал фактически единственной возможностью покинуть страну.