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Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях
Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

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5:05   30 Января 2020
Весь мир

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало новые антироссийские санкции США

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало новые антироссийские санкции США

Новые американские санкции по Крыму не поменяют политики России. Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

В заявлении российские дипломаты напоминают американским коллегам, что ограничительные меры не изменят политики Москвы. Подчеркивается, что авторы санкций наносят ими ущерб лишь собственным интересам, подрывая основу для взаимовыгодного сотрудничества.

В посольстве отметили, что в Вашингтоне по-прежнему верят в том, что могут с помощью ограничительных мер подорвать положительные изменения, которая происходят в Крыму с момента воссоединения с РФ, а также не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию полуострова.

Также диппредставительстве отметили, что власти США пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в  Крыму, в том числе происходящее там укрепление органов самоуправления.

Ранее в среду США ввели санкции против восьми граждан Украины и России, а также российской компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью РФ и полуостровом. Также в список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

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Автор: Олег Королев
#посольство рф в сша #санкции сша

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