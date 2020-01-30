Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало новые антироссийские санкции США

Новые американские санкции по Крыму не поменяют политики России. Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

В заявлении российские дипломаты напоминают американским коллегам, что ограничительные меры не изменят политики Москвы. Подчеркивается, что авторы санкций наносят ими ущерб лишь собственным интересам, подрывая основу для взаимовыгодного сотрудничества.

В посольстве отметили, что в Вашингтоне по-прежнему верят в том, что могут с помощью ограничительных мер подорвать положительные изменения, которая происходят в Крыму с момента воссоединения с РФ, а также не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию полуострова.

Также диппредставительстве отметили, что власти США пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в Крыму, в том числе происходящее там укрепление органов самоуправления.

Ранее в среду США ввели санкции против восьми граждан Украины и России, а также российской компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью РФ и полуостровом. Также в список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.