Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала о нарушении президентом страны Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в том числе относительно пересмотра закона о государственном языке.

Лукаш отметила, что перед президентскими и парламентскими выборами звучали заявления о том, что когда команда Зеленского придет к власти, языковой закон будет пересмотрен. Экс-министр отметила, что украинцев обманули.

«Никто ничего не пересмотрел – "Армия, мова, вира" бодро шагают по стране», — заявила она.

По словам Лукаш, на Украине детей поделили по закону на три сорта: на украиноязычных, русскоязычных и тех, кто говорит на языках Евросоюза.

Экс-министр призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, где каждый носитель любого языка чувствовал себя равным среди равных. По ее словам, украинцев обманули, не дав такое законодательство.