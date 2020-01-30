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Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

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4:30   30 Января 2020
Ближнее зарубежье

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала о нарушении президентом страны Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в том числе относительно пересмотра закона о государственном языке.

Лукаш отметила, что перед президентскими и парламентскими выборами звучали заявления о том, что когда команда Зеленского придет к власти, языковой закон будет пересмотрен. Экс-министр отметила, что украинцев обманули.

«Никто ничего не пересмотрел – "Армия, мова, вира" бодро шагают по стране», — заявила она.

По словам Лукаш, на Украине детей поделили по закону на три сорта: на украиноязычных, русскоязычных и тех, кто говорит на языках Евросоюза.

Экс-министр призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, где каждый носитель любого языка чувствовал себя равным среди равных. По ее словам, украинцев обманули, не дав такое законодательство.

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Автор: Олег Королев
#украина #русский язык

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